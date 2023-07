Exposition : Calyps’ô : croisière picturale 11 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne, 18 juillet 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Exposition : Calyps’ô : croisière picturale

Du 18 juillet au 26 août au Château de Javarzay à Chef-Boutonne

Visible selon les horaires d’ouverture du Château

Gratuit.

2023-07-18 fin : 2023-08-26 . EUR.

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Exhibition: Calyps’ô: a pictorial cruise

From July 18 to August 26 at Château de Javarzay in Chef-Boutonne

Visible during Château opening hours

Free

Exposición: Calyps’ô: un crucero pictórico

Del 18 de julio al 26 de agosto en el castillo de Javarzay, en Chef-Boutonne

Visible durante el horario de apertura del castillo

Gratis

Ausstellung: Calyps’ô: Malerische Kreuzfahrt

Vom 18. Juli bis 26. August im Château de Javarzay in Chef-Boutonne

Zu sehen gemäß den Öffnungszeiten des Schlosses

Kostenlos

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays Mellois