Exposition isabelle MONIER & Dominique LEDENTU 11 Avenue des Douits, 27 mai 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Exposition isabelle MONIER & Dominique LEDENTU (dessins au pastel & sculpture) du 27/05 au 8/06

Salle du Parc à Barneville-Carteret..

Vendredi 2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-08 18:30:00. .

11 Avenue des Douits Avenue des Douits

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Exhibition by Isabelle MONIER & Dominique LEDENTU (pastel drawings & sculpture) from 27/05 to 8/06

Salle du Parc in Barneville-Carteret.

Exposición de Isabelle MONIER y Dominique LEDENTU (dibujos al pastel y escultura) del 27/05 al 8/06

Sala del Parque de Barneville-Carteret.

Ausstellung isabelle MONIER & Dominique LEDENTU (Pastellzeichnungen & Skulptur) vom 27/05 bis 8/06

Salle du Parc in Barneville-Carteret.

