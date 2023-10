Cirque de Noël 11 avenue de l’Europe Montluçon, 16 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

En partenariat avec l’école de cirque Acrobacirque, sous la direction de Claudine Silliau et de Régis Magnard..

2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

11 avenue de l’Europe Conservatoire André Messager

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with the Acrobacirque circus school, under the direction of Claudine Silliau and Régis Magnard.

En colaboración con la escuela de circo Acrobacirque, bajo la dirección de Claudine Silliau y Régis Magnard.

In Partnerschaft mit der Zirkusschule Acrobacirque, unter der Leitung von Claudine Silliau und Régis Magnard.

