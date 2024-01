GéoGuessr, tournoi de Just Dance et jeux de plateau 11 Avenue de la République Poligny, samedi 20 janvier 2024.

Poligny Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:30:00

fin : 2024-01-20 20:30:00

Dans le cadre des Nuits de la Lecture

On continue notre programme avec de nouveaux jeux : GéoGuessr, tournoi de Just Dance et encore des jeux de plateau !

Suivi d’un pot convivial participatif : cakes, soupes et tartes, on veut tout goûter !

réservation conseillée. A partir de 8 ans.

EUR.

11 Avenue de la République Médiathèque Bernard Clavel

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté



