Début : 2023-12-20 10:30:00

fin : 2023-12-20 . Lectures autour de Noël pour les enfants de 0 à 6 ans. A l’approche de Noël, retrouvez Françoise pour partager des lectures autour du thème de Noël. En partenariat avec le Relais Petite Enfance de Poligny. Réservation conseillée EUR.

11 Avenue de la République Médiathèque

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

