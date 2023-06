Exposition Rob Zwemmer et Sander van het Zandt 11 Avenue de la IVème République Thenon, 5 juin 2023, Thenon.

Thenon,Dordogne

Les deux artistes Hollandais Rob Zwemmer et Sander van het Zandt sont à l’honneur pour notre prochaine exposition temporaire du 5 juin au samedi 15 juillet

Vernissage le vendredi 9 juin 18h.

2023-06-05 à ; fin : 2023-07-15 18:30:00. .

11 Avenue de la IVème République Galerie Thenon les Z’arts

Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dutch artists Rob Zwemmer and Sander van het Zandt are featured in our next temporary exhibition from June 5 to Saturday July 15

Opening Friday June 9, 6 pm

Los artistas holandeses Rob Zwemmer y Sander van het Zandt serán los protagonistas de nuestra próxima exposición temporal, del 5 de junio al sábado 15 de julio

Inauguración el viernes 9 de junio a las 18.00 horas

Die beiden holländischen Künstler Rob Zwemmer und Sander van het Zandt stehen im Mittelpunkt unserer nächsten Sonderausstellung vom 5. Juni bis Samstag, den 15. Juli

Vernissage am Freitag, den 9. Juni 18h

Mise à jour le 2023-05-30 par Vézère Périgord Noir