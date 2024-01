CAFÉ PHILO – MÉDIATHÈQUE DU GÉVAUDAN 11 av Savorgnan de Brazza Marvejols, jeudi 18 janvier 2024.

Pour cette 40ème rencontre, Destin et Destinée vont danser, se répondre, s’interpeller : Tout est-il écrit d’avance, tracé, inexorable ? Ou bien au contraire est-ce aléatoire, empli de possible, tâtonnant, bifurcations et chemins improvisés en avançant ?

Hasard et Chaos commandent-ils tout et partout… ou est-ce une lueur qui brille là-bas, au loin, qui guide vos pas ?

Et d’abord… Marchez-vous ? Avancez-vous ? Quelle part prenez-vous à ce que vous devenez ? Savez-vous où vous allez, et que vous en dit le reste de l’humanité ?

Et au fait, Destin et Destinée sont-ils les mêmes, symétriques, remplaçables l’un par l’autre, superposables exactement ? Si vous les distinguiez, quel espace de décision, d’imagination cela ouvre, vous propose ?

Venez donc avec vos idées, vos convictions, vos arguments, nous en sommes friands, et des lectures les soutiendront. partageons et réfléchissons ensemble, ça sert à ça !

Et n’oubliez pas, à chaque fois ça commence.

