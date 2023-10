CAFÉ PHILO QU’A FAIT SOPHIE? 11 av Savorgnan de Brazza Marvejols, 30 novembre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Le prochain Café-philo de la Médiathèque de Marvejols se tiendra le jeudi 30 novembre 2023 de 18h à 20h. Agnès et Hervé vous accueillent pour réfléchir et élaborer ensemble, se régaler de pensées !

Le thème : « Qu’a fait Sophie ? »

Imaginez Sophie, c….

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

11 av Savorgnan de Brazza

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



The next Café-philo at the Médiathèque de Marvejols will be held on Thursday, November 30, 2023 from 6pm to 8pm. Agnès and Hervé welcome you to reflect and elaborate together, and to feast on thoughts!

The theme: « What has Sophie done?

Imagine Sophie, c…

El próximo Café-philo en la Médiathèque de Marvejols tendrá lugar el jueves 30 de noviembre de 2023 de 18:00 a 20:00. Agnès y Hervé compartirán con usted sus reflexiones e ideas

El tema: « ¿Qué ha hecho Sophie?

Imagine a Sophie, una…

Das nächste Café-philo in der Mediathek von Marvejols findet am Donnerstag, den 30. November 2023, von 18.00 bis 20.00 Uhr statt. Agnès und Hervé heißen Sie herzlich willkommen, um gemeinsam nachzudenken, zu erarbeiten und sich an Gedanken zu ergötzen!

Das Thema: « Was hat Sophie getan? »

Stellen Sie sich Sophie vor, c…

