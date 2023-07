ATELIER COUTURE (ET PAPOTAGE) 11 Av. Dr Joseph Maury Lodève, 13 juillet 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Dans le Cadre des Quartiers d’été, Il est proposé un atelier couture ouvert à tous,

ns lequel sera mis à disposition du public différents supports et matériels de coutdau.re.

2023-07-13 17:00:00 fin : 2023-07-13 20:00:00. .

11 Av. Dr Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



As part of the Quartiers d’été program, we’re offering a sewing workshop open to all,

n which will be made available to the public various sewing materials and supports

En el marco de Quartiers d’été, se organiza un taller de costura abierto a todos,

en el que el público podrá utilizar diversos materiales de costura

Im Rahmen des Quartiers d’été wird eine Nähwerkstatt angeboten, die für alle offen ist,

ns, in dem der Öffentlichkeit verschiedene Materialien und Nähutensilien zur Verfügung gestellt werden

Mise à jour le 2023-07-10 par OT LODEVOIS ET LARZAC