Visite guidée de la ville de Langon 11 Allées Jean Jaurès Langon, 5 juillet 2023, Langon.

Langon,Gironde

Accompagné d’une guide conférencière de l’office de tourisme, découvrez l’histoire de la ville de Langon, sous-préfecture girondine.

Une heure trente de déambulation dans les rues de Langon à la découverte de son histoire, ses anecdotes et ses richesses plus ou moins cachées….

Depuis le XIIe siècle, la ville réunissait deux bourgs qui portaient le nom de leur église : le bourg Notre-Dame et le bourg St Gervais..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 12:00:00. EUR.

11 Allées Jean Jaurès Office de tourisme

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a guide from the tourist office, discover the history of the town of Langon, a sub-prefecture of Gironde.

A one-and-a-half-hour stroll through the streets of Langon to discover its history, anecdotes and more or less hidden treasures….

Since the 12th century, the town has been home to two villages named after their respective churches: Notre-Dame and St Gervais.

Acompañado por un guía de la Oficina de Turismo, descubra la historia de la ciudad de Langon, subprefectura de Gironda.

Una hora y media de paseo por las calles de Langon para descubrir su historia, sus anécdotas y sus tesoros más o menos escondidos….

Desde el siglo XII, la ciudad alberga dos pueblos que llevan el nombre de sus iglesias: Notre-Dame y St Gervais.

Entdecken Sie in Begleitung einer Fremdenführerin des Fremdenverkehrsamtes die Geschichte der Stadt Langon, der Unterpräfektur der Gironde.

Eineinhalb Stunden lang können Sie durch die Straßen von Langon schlendern und dabei seine Geschichte, seine Anekdoten und seine mehr oder weniger versteckten Reichtümer entdecken…..

Seit dem 12. Jahrhundert vereinte die Stadt zwei Marktflecken, die nach ihren Kirchen benannt waren: den Marktflecken Notre-Dame und den Marktflecken St. Gervais.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Sauternes Graves Landes Girondines