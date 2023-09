FASCINANT WEEK-END – LE MAUZAC DANS TOUS SES ÉTATS 11 Allée des Marronniers Limoux, 20 octobre 2023, Limoux.

Limoux,Aude

Découvrez le Mauzac par la dégustation commentée de 5 vins sélectionnés. Cépage fondamental de la Blanquette de Limoux, le Mauzac se décline aujourd’hui en effervescent comme en vins tranquilles. LA Master Class a lieu dans la salle de dégustation professionnelle et confortable de la nouvelle Maison des Vins de Limoux, siège de l’AOC Limoux. Profitez-en pour découvrir le parcours oenotouristique de la Maison des vins, et comprendre la richesse des terroirs de l’AOC dans une visite ludique et interactive, adaptée à tous (espace prévu pour les enfants).

Tarif : 15€ la master class + la visite.

Nombre de participants 12 maximum / accessible aux personnes en situation de handicap moteur.

Réservation obligatoire. Horaires : 11h et 14h.

2023-10-20 14:00:00 fin : 2023-10-20 12:00:00. EUR.

11 Allée des Marronniers

Limoux 11300 Aude Occitanie



Discover Mauzac through a commented tasting of 5 selected wines. The fundamental grape variety of Blanquette de Limoux, Mauzac is now available in both sparkling and still wines. THE Master Class takes place in the comfortable, professional tasting room of the new Maison des Vins de Limoux, headquarters of the Limoux AOC. Take advantage of the opportunity to discover the Maison des Vins’ wine tourism trail, and understand the richness of the AOC terroirs in a fun, interactive visit suitable for all (children’s area).

Price: 15? master class + tour.

Maximum 12 participants / accessible to people with motor disabilities.

Reservations required. Times: 11 a.m. and 2 p.m

Descubra Mauzac a través de una cata comentada de 5 vinos seleccionados. La variedad de uva fundamental de la Blanquette de Limoux, el Mauzac, está ahora disponible tanto en vinos espumosos como en vinos tranquilos. LA Master Class tiene lugar en la profesional y confortable sala de degustación de la nueva Maison des Vins de Limoux, sede de la AOC Limoux. Aproveche la oportunidad de descubrir la ruta enoturística de la Maison des Vins y comprenda la riqueza de los terruños de la AOC en un recorrido lúdico e interactivo, apto para todos los públicos (zona habilitada para niños).

Precio: 15 euros por la clase magistral + visita guiada.

Número máximo de participantes: 12 / accesible a personas con discapacidad motriz.

Imprescindible reservar. Horarios: 11h y 14h

Entdecken Sie den Mauzac durch eine kommentierte Verkostung von fünf ausgewählten Weinen. Die Rebsorte Mauzac, die die Grundlage für den Blanquette de Limoux bildet, wird heute sowohl als Schaumwein als auch als stiller Wein angeboten. DIE Master Class findet im professionellen und komfortablen Verkostungsraum des neuen Maison des Vins de Limoux, dem Sitz der AOC Limoux, statt. Nutzen Sie die Gelegenheit, um den önotouristischen Parcours des Weinhauses zu entdecken und den Reichtum der Terroirs der AOC in einem spielerischen und interaktiven Besuch zu verstehen, der für alle geeignet ist (für Kinder ist ein eigener Bereich vorgesehen).

Preis: 15? für die Master Class und die Besichtigung.

Teilnehmerzahl: maximal 12 Personen / zugänglich für Personen mit motorischen Behinderungen.

Eine Reservierung ist erforderlich. Öffnungszeiten: 11 Uhr und 14 Uhr

