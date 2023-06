Bal et concert Limousin 11, Allée de la Résidence l’Éveille, Eyjeaux (87) Bal et concert Limousin 11, Allée de la Résidence l’Éveille, Eyjeaux (87), 24 juin 2023, . Bal et concert Limousin Samedi 24 juin, 20h30 11, Allée de la Résidence l’Éveille, Eyjeaux (87) Gratuit 17h à 18h30 Initiation aux danses de bal Apéritif, repas partagé 20h30 Concert puis bal Animé par Aude Touchart et le département de musique traditionnelle du Conservatoire de Limoges Salle polyvalente « La Grange » À Eyjeaux Entrée libre Renseignements : mustradlimoges@gmail.com source : événement Bal et concert Limousin publié sur AgendaTrad 11, Allée de la Résidence l’Éveille, Eyjeaux (87) 11, Allée de la Résidence l’Éveille, 87220 Eyjeaux, France [{« link »: « mailto:mustradlimoges@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43203 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

