L’enseignement de l’ignorance 11 Allée de Glain Bayonne, 1 septembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

L’Enseignement de l’ignorance : à quels enfants laisserons-nous le monde?

Spectacle de théâtre vidéo musical d’après l’œuvre de Jean-Claude Michéa avec les comédiens Frédéric Guittet et Héléna Vautrin accompagnés au piano par Sébastien Lanz le metteur en scène.

Spectacle labellisé « Été culturel par le ministère de la culture, Drac ».

avec en première partie construite avec un groupe intergénérationnel, les Lulues (résidents Ehpad et jeunes adultes et adolescents) qui liront avec les comédiens des textes élaborés en atelier d’écriture sur le thème de la culture et le savoir hier et aujourd’hui..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . .

11 Allée de Glain

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’Enseignement de l’ignorance: à quels enfants laissons-nous le monde?

Musical video theater show based on the work of Jean-Claude Michéa with actors Frédéric Guittet and Héléna Vautrin, accompanied on piano by director Sébastien Lanz.

Certified « Été culturel » by the French Ministry of Culture, Drac.

with an opening performance by an intergenerational group, the Lulues (Ehpad residents and young adults and teenagers), who will read texts developed in a writing workshop with the actors, on the theme of culture and knowledge past and present.

Enseñar la ignorancia: ¿a qué niños dejaremos el mundo?

Espectáculo de videoteatro musical basado en la obra de Jean-Claude Michéa con los actores Frédéric Guittet y Héléna Vautrin acompañados al piano por el director Sébastien Lanz.

Este espectáculo ha recibido el sello « Été culturel » del Ministerio de Cultura, Drac.

con un grupo intergeneracional, los Lulues (residentes de Ehpad y jóvenes adultos y adolescentes) que leerán con los actores textos elaborados en un taller de escritura sobre el tema de la cultura y el conocimiento pasados y presentes.

Die Lehre der Ignoranz: Welchen Kindern überlassen wir die Welt?

Musikalisches Video-Theaterstück nach dem Werk von Jean-Claude Michéa mit den Schauspielern Frédéric Guittet und Héléna Vautrin, begleitet von Sébastien Lanz, dem Regisseur, am Klavier.

Die Aufführung trägt das Label « Été culturel par le ministère de la culture, Drac ».

mit einem ersten Teil, der mit einer generationsübergreifenden Gruppe, den Lulues (Bewohner des Ehpads und junge Erwachsene und Jugendliche) aufgebaut wird, die mit den Schauspielern Texte lesen, die in einem Schreibworkshop zum Thema Kultur und Wissen gestern und heute erarbeitet wurden.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Bayonne