11 à table, 30 avril 2022, .

11 à table

2022-04-30 – 2022-04-30

10 20 Le vivre ensemble n’est pas une chose aisée.



Chloé, Farès, Ana, Ferdinand, Non, Luc, Jasmine, Marie-Jeanne, Martin, et les adultes, Paul, Camille et Blanche, la grand-mère, sont confrontés à des situations qui les mettent à l’épreuve et les interrogent sur le monde dans lequel ils vivent.

Des échanges d’opinions, des portes qui claquent, des éclats de rire, des renoncements individuels et des décisions collectives font partie de leur vie quotidienne.



Chloé, la narratrice, à l’occasion de son élection au Conseil Municipal de son village, replonge dans son enfance et nous invite à regarder vivre “cette tribu”.



Jeu : Agnès Pétreau



De 8 ans jusqu’à 18 ans.

A travers le prisme d’une famille d’accueil, nous retrouvons une multitude de personnages, hauts en couleurs qui doivent cohabiter.

Le vivre ensemble n’est pas une chose aisée.



Chloé, Farès, Ana, Ferdinand, Non, Luc, Jasmine, Marie-Jeanne, Martin, et les adultes, Paul, Camille et Blanche, la grand-mère, sont confrontés à des situations qui les mettent à l’épreuve et les interrogent sur le monde dans lequel ils vivent.

Des échanges d’opinions, des portes qui claquent, des éclats de rire, des renoncements individuels et des décisions collectives font partie de leur vie quotidienne.



Chloé, la narratrice, à l’occasion de son élection au Conseil Municipal de son village, replonge dans son enfance et nous invite à regarder vivre “cette tribu”.



Jeu : Agnès Pétreau



De 8 ans jusqu’à 18 ans.

dernière mise à jour : 2022-03-04 par