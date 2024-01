Conférence UPOP « Les masculinités sont-elles d’origine biologique ? » par Patricia LEMARCHAND 11 à 15 rue Albert Camus Marmande, mercredi 20 mars 2024.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 18:30:00

fin : 2024-03-20

Conférence UPOP « Les masculinités sont-elles d’origine biologique ? » par Patricia LEMARCHAND (Médecin, professeure des universités et praticien hospitalier, Nantes Université).

Conférence UPOP « Les masculinités sont-elles d’origine biologique ? » par Patricia LEMARCHAND (Médecin, professeure des universités et praticien hospitalier, Nantes Université). Comme le dit Raewyn Connell, on pense presque systématiquement la “véritable” masculinité comme émanant du corps des hommes , c’est à dire venant du biologique. Ainsi la testostérone est censée renforcer les muscles, augmenter la force et la libido, favoriser la dominance, ou encore rendre agressif. Plus généralement, les différences hommes-femmes constatées en biologie/santé sont souvent attribuées aux hormones sexuelles, telles que la testostérone et les œstrogènes…

Programme détaillé à télécharger ci-dessous !

.

11 à 15 rue Albert Camus Cité de la Formation Amphithéâtre

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Val de Garonne