Conférence UPOP « La promotion de l’égalité hommes/femmes, l’apport d’un paradigme européen » par Émilie CHEVALIER (Maître de Conférence Droit Public, spécialiste du Droit Européen).

La Communauté économique européenne était plutôt avant-gardiste sur la question de l’égalité hommes/femmes, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi étant reconnu expressément par le Traité de Rome (1957). Les actions de l’Union européenne dans ce sens se sont multipliées et ont emprunté des voies diverses, notamment en luttant contre les discriminations imposées aux femmes, mais aussi en développant, et ceci pourrait sembler paradoxal à première vue, les droits reconnus aux hommes…

