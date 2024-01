Conférence UPOP « De la nostalgie en situation d’exil, administration des étrangers et conséquences subjectives de la migration » 11 à 15 rue Albert Camus Marmande, mercredi 14 février 2024.

Début : 2024-02-14 18:30:00

Conférence UPOP « De la nostalgie en situation d’exil, administration des étrangers et conséquences subjectives de la migration » par Emma BARRETT FIEDLER (Docteure en anthropologie).

L’expérience intime de l’exil – aussi appelée nostalgie – que font des étrangers adultes et non européens s’installant de façon régulière en France et en Allemagne équivaut aux conséquences psychiques et affectives de la migration. Quels sont les effets de leur confrontation actuelle à une administration étatique des étrangers réguliers visant à organiser, de façon obligatoire, leur bonne intégration, jusqu’à leur potentielle naturalisation ?

11 à 15 rue Albert Camus Cité de la Formation Amphithéâtre

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



