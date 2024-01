Conférence UPOP « Élèves en mutation, École en perdition » par Anne-Florence Lievremont et Dominique Sistach 11 à 15 rue Albert Camus Marmande, mercredi 7 février 2024.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 18:30:00

fin : 2024-02-07

Conférence UPOP « Élèves en mutation, École en perdition » par Anne-Florence Lievremont et Dominique Sistach.

« Élèves en mutation, École en perdition » par Anne-Florence Lievremont (Professeure certifiée de Lettres modernes) et Dominique Sistach Maître de conférences des Universités, Juriste, Sociologue). On peut reconnaître au Président Macron d’avoir compris l’urgence de réformer l’École. En revanche, on est en droit de regretter amèrement l’agitation en tous sens sans prise en compte affichée de l’élément clef devant précéder tout changement au sein de l’Éducation nationale : les changements cognitifs profonds chez les enfants/adolescents dus à la massification de l’utilisation d’Internet…

Programme détaillé à télécharger ci-dessous !

.

11 à 15 rue Albert Camus Cité de la Formation Amphithéâtre

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Val de Garonne