Marmande Conférence UPOP « Harkis, un passé qui ne passe pas ! » 11 à 15 rue Albert Camus Marmande, 13 décembre 2023, Marmande. Marmande,Lot-et-Garonne Conférence UPOP « Harkis, un passé qui ne passe pas ! » par Katia KHEMACHE (Docteure en histoire contemporaine, enseignante, auteure d’ouvrages)..

11 à 15 rue Albert Camus Cité de la Formation Amphithéâtre

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



UPOP conference « Harkis, un passé qui ne passe pas! » by Katia KHEMACHE (PhD in contemporary history, teacher, author). Conferencia UPOP « Harkis, un passé qui ne passe pas! » por Katia KHEMACHE (doctora en historia contemporánea, profesora, autora). UPOP-Konferenz « Harkis, un passé qui ne passe pas! » von Katia KHEMACHE (Doktorin in zeitgenössischer Geschichte, Lehrerin, Buchautorin).

