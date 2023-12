Conférence : Les Caves de Montreuil-sur-Mer 11/13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer Catégories d’Évènement: Montreuil-sur-Mer

Maison du Tourisme et du Patrimoine – Montreuil

Samedi 23 février à 17h

Jean-Claude Routier, archéologue à l’INRAP a participé à de très nombreux chantiers de fouilles au sein de la cité millénaire. Lors de cette conférence, il viendra vous expliquer le résultat de ses recherches sur la centaine de caves que recèlent les sous-sols de la ville dont certains remontent à l’époque médiévale. Durée : 1h – Jauge limitée – Gratuit

Rendez-vous : Maison du Tourisme et du Patrimoine – 11/13 rue Pierre Ledent – Montreuil Réservation conseillée au +33 (0)3 21 06 04 27 ou par mail : accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Proposé par le Service d’Animation du Patrimoine de l’OTMCO en collaboration avec Jean-Claude Routier, archéologue à l’INRAP.

