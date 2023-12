Visite Guidée : Montreuil-sur-Mer illuminé 11/13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer Catégories d’Évènement: Montreuil-sur-Mer

Mercredi 27 Décembre à 17h

Votre guide vous invite à une balade à travers le temps sous les illuminations de Noël! Venez découvrir l’histoire de la ville drapée de son manteau de Noël. Durée : 1h – Jauge limitée – Tarif plein : 5€, tarif réduit : 3€

Rendez-vous : Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent

Réservation conseillée au +33 (0)3 21 06 04 27 ou par mail : accueil@destinationmontreuilsurmer.com Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

Crédit Photo : Manon Herdier .

