CONFÉRENCE – ELISE GOLDBERG : TOUT LE MONDE N’A PAS LA CHANCE D’AIMER LA CARPE FARCIE 11-12 rue Taison Metz, 13 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Convoquant la cuisine ashkénaze et la langue yiddish, la narratrice revisite sa culture familiale et remonte, à travers elle, le fil de l’histoire du peuple juif, faite d’exil, de souffrance, de destruction, mais aussi de bonheur et de rires.

Avec le soutien financier de l’Union Européenne, du Ministère de la Culture, de la Région Grand Est, du Département de la Moselle, de la Ville de Metz, de la Ville de Montigny les Metz, du Consistoire israélite de la Moselle, de la Communauté israélite de Metz, des sociétés Benedic, BPALC, Demathieu Bard et KPMG et des associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France et B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer. Tout public

Mercredi 2023-09-13 18:30:00 fin : 2023-09-13 19:00:00. 0 EUR.

11-12 rue Taison Librairies Le Préau et La Cour des Grands

Metz 57000 Moselle Grand Est



Invoking Ashkenazi cuisine and the Yiddish language, the narrator revisits her family culture and, through it, traces the history of the Jewish people, a history of exile, suffering and destruction, but also of happiness and laughter.

With the financial support of the European Union, the French Ministry of Culture, the Région Grand Est, the Département de la Moselle, the Ville de Metz, the Ville de Montigny les Metz, the Consistoire israélite de la Moselle, the Communauté israélite de Metz, the companies Benedic, BPALC, Demathieu Bard and KPMG and the associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France and B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer

Basándose en la cocina asquenazí y en la lengua yiddish, la narradora revisita su cultura familiar y, a través de ella, recorre la historia del pueblo judío, una historia de exilio, sufrimiento y destrucción, pero también de felicidad y risas.

Con el apoyo financiero de la Unión Europea, el Ministerio de Cultura, la Región de Grand Est, el Departamento de Moselle, la Ciudad de Metz, la Ciudad de Montigny les Metz, el Consistorio Judío de Moselle, la Comunidad Judía de Metz, las empresas Benedic, BPALC, Demathieu Bard y KPMG y las asociaciones AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France y B’nai Brith Elie Bloch y Armand Kraemer

Die Erzählerin lässt die aschkenasische Küche und die jiddische Sprache wieder aufleben, besucht ihre Familienkultur und verfolgt durch sie die Geschichte des jüdischen Volkes, die aus Exil, Leid, Zerstörung, aber auch Glück und Lachen besteht.

Mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union, des Kulturministeriums, der Region Grand Est, des Département Moselle, der Stadt Metz, der Stadt Montigny les Metz, des Consistoire israélite de la Moselle, der Communauté israélite de Metz, der Unternehmen Benedic, BPALC, Demathieu Bard und KPMG sowie der Vereinigungen AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France und B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer

Mise à jour le 2023-07-19 par AGENCE INSPIRE METZ