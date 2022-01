11/11 à 11h11. Etonnant non ? Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

Pithiviers

11/11 à 11h11. Etonnant non ? Pithiviers, 4 février 2022, Pithiviers. 11/11 à 11h11. Etonnant non ? Pithiviers

2022-02-04 20:30:00 – 2022-02-04

Pithiviers Loiret Pithiviers 14 EUR 14 C’est un spectacle avec des textes de Pierre Desproges, des chansons de Pierre Desproges, des aphorismes de Pierre Desproges, et quelques surprises toutes des-progiennes elles aussi. Lui n’est pas là vu qu’il est mort. Bref, un clin d’œil au clown perdu dans son éternité parce que, quand même, depuis un sale jour d’avril 1988, nous ici on s’rigole moins. Alors du coup, on commémarre. billet.theatre@pithiviers.fr +33 2 38 32 06 45 C’est un spectacle avec des textes de Pierre Desproges, des chansons de Pierre Desproges, des aphorismes de Pierre Desproges, et quelques surprises toutes des-progiennes elles aussi. Lui n’est pas là vu qu’il est mort. Bref, un clin d’œil au clown perdu dans son éternité parce que, quand même, depuis un sale jour d’avril 1988, nous ici on s’rigole moins. Alors du coup, on commémarre. Victor Jounanneau

Pithiviers

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OT GRAND PITHIVERAIS

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Pithiviers Autres Lieu Pithiviers Adresse Ville Pithiviers lieuville Pithiviers Departement Loiret

Pithiviers Pithiviers Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/

11/11 à 11h11. Etonnant non ? Pithiviers 2022-02-04 was last modified: by 11/11 à 11h11. Etonnant non ? Pithiviers Pithiviers 4 février 2022 Loiret Pithiviers

Pithiviers Loiret