11ÈME RANDONNÉE VITALIENNE Saint-Viaud, 2 octobre 2022

2022-10-02 07:30:00 – 2022-10-02 10:00:00

Loire-Atlantique 3 circuits de 6, 12 et 18 km, dans la campagne de Saint-Viaud et des communes environnantes. Départ de 7h30 à 10h à la salle du lac (base de loisirs). Café offert au départ, ravitaillement sur les parcours, sandwichs et boissons à l’arrivée.

Vous pouvez apporter votre gobelet. Inscriptions sur place. Venez nombreux ! patrick.et.martine@live.fr Salle du Lac Rue du Parc des Sports Saint-Viaud

