Portes ouvertes de l’ÉSAD Pyrénées 10ter rue Jean Larcher Tarbes, 27 janvier 2024, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 18:00:00

Envie d’étudier l’art et le design ? À la recherche d’une formation supérieure ? Curieux de vous essayer à des pratiques artistiques ?

Venez profiter de notre journée portes ouvertes pour découvrir nos cursus en enseignement supérieur et nos ateliers et cours publics !

Au programme :

– Accueil du public par les équipes et les étudiants,

– Visites libres et guidées des ateliers,

– Présentation des travaux de chaque cycle d’études

– Conférence de jeunes diplômés de l’école

– Exposition des travaux des étudiants, ateliers et cours publics

– Rencontre avec les équipes pédagogiques et étudiants….

EUR.

10ter rue Jean Larcher TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



