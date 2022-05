10PIGES#9 – Welcome Day ! Concerts Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

1͟0͟ ͟A͟N͟S͟,͟ ͟1͟0͟ ͟É͟V͟È͟N͟E͟M͟E͟N͟T͟S͟ 10PIGES#9 WELCOME Du matin jusqu’au bout de la nuit, la fête se déploie au soleil & sur la barge avec une programmation exaltée et accessible à tous.tes. Concerts, club, sieste musicale, ateliers créatifs, programmation jeune public, yoga, food solidaire… L’occasion de faire la fête ensemble, de rassembler les publics & de découvrir les partenaires qui ont marqué Welcome depuis sa création. ▂ À partir de 18h : apéroter, écouter, danser ⛱️ Live de Eda Diaz sur le rooftop Concert dans la Salle avec La Perla + Guiss Guiss Bous Bess La Perla Ce trio percussivo-vocal représente la culture des Caraïbes colombiennes avec une formule unique et innovante. La Perla puise dans le bullerengue, la cumbia, le merengue, la gaita et la champeta créole, ce sont des voix profondes et des percussions joués avec une forte attitude rock. Guiss Guiss Bous Bess L’électro Sabar, n’est pas simplement un mix entre des percussions rituelles et de l’électro car les trois frères de sons, ont, à la manière d’un chercheur, respecté chaque chant, chaque code, écouté chaque son de tambour avant d’y joindre un rythme du monde : trap, dubstep, UK garage, drum & bass, bass house, afrobass ou encore kuduro. ▂ toute la journée : restauration solidaire & bar ! Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

6 : Quai de la Gare (Paris) (338m) 325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)

Contact : https://www.facebook.com/events/412351880351713 https://www.facebook.com/events/412351880351713 https://bit.ly/10Piges9_LaPerla_PetitBain

