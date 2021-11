10PIGES#2 – Colin Stetson + Frédéric D. Oberland Petit Bain, 9 novembre 2021, Paris.

10PIGES#2 – A Space Odyssey A peine 10 ans, et déjà l’envie de scruter l’horizon des 10 prochaines années. Pour cette 2e soirée “10 Piges”, Petit Bain tentera d’imaginer quelles seront les sonorités du futur et leurs échos dans différentes disciplines. ▂ Colin Stetson Colin Stetson est né et a grandi à Ann Arbor, puis a passé une décennie à San Francisco et Brooklyn à perfectionner ses talents de saxophoniste, avant de s’installer à Montréal en 2007. Il est aussi à l’aise dans la scène avant-jazz et des musiciens comme Evan Parker ou Mats Gustafsson, avec qui il participe à repousser les limites de l’instrument, qu’au croisement des genres noise /drone / musique minimaliste qu’il confronte au post-rock, dark metal, musique électronique. ▂ Frédéric D. Oberland Multi-instrumentiste prolifique et photographe, co-fondateur du collectif Oiseaux-Tempête (Sub Rosa), des groupes FOUDRE! (NAHAL Recordings, Gizeh Records) et Le Réveil des Tropiques (Music Fear Satan), Frédéric D. Oberland pilote avec Mondkopf le label d’avant-garde NAHAL Recordings et compose régulièrement pour le cinéma ou l’art contemporain. Son troisième album solo, « Même Soleil » (IIKKI, 2021), est un dialogue avec le photographe Gaël Bonnefon, bande son hallucinée au tranchant de la lumière, lieu d’augures, de fantômes et d’illusions.

https://bit.ly/10Piges2_PetitBain

Petit Bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare



