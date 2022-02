#10marsjelis Parvis de la Mairie,Parvis de l’Orangerie parc,Centre Commercial du Barry, 10 mars 2022, Ayguesvives.

Parvis de la Mairie, Parvis de l’Orangerie parc, Centre Commercial du Barry, le jeudi 10 mars à 10:00

Une action initiée par le Centre National du Livre, en partenariat avec l’Éducation Nationale et l’association Silence, On lit ! * **RV Jeudi 10 mars à 10h** * **A Ayguesvives : Parvis Mairie, Parvis Orangerie parc, centre commercial du Barry** * **Avec des lectures plaisir, détente, évasion…** * Pour tous dans toute la France (écoles, travail, transports…) En 2022 la lecture a été déclarée **Grande Cause Nationale** par le Président de la République. Il s’agit de promouvoir et partager le plaisir de lire. Oui, mais… la lecture est souvent assimilée à …. **Du temps volé**. La vie est une entrave perpétuelle à la lecture : **nous n’avons pas le temps**. Mais **si l’on n’aime pas lire ?**?? on a le droit ! de ne pas lire, de ne pas aimer ça. Alors on peut **s’offrir un temps de pause** silencieuse, regarder un livre de photos **et rêver !** ? Savez-vous que la littérature jeunesse expose l’enfant à 50% de mots en plus qu’une émission de télévision ? Que la lecture contribue à : Former une société de citoyen présents et actifs Redonner du pouvoir sur nos vies une meilleure santé : sommeil, stress, anxieté améliorer la concentration, l’attention stimuler le cerveau etc…

Ayguesvives Haute-Garonne



