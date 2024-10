10kms du Grand Cognac et marche Octobre rose Quai de la Salle Verte Cognac Charente

10kms du Grand Cognac et marche Octobre rose Quai de la Salle Verte Cognac, dimanche 13 octobre 2024.

Venez assister ou participer aux courses des 5km et 10km du Grand Cognac. Cette journée sera aussi l’occasion d’une marche de 5 km pour Octobre rose.

Début : 2024-10-13 09:30:00

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine secretariat@cognacathle.fr

