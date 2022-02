10km et semi-marathon Jean-Paul CARDINEAU Site de la Manu Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

10km et semi-marathon Jean-Paul CARDINEAU Site de la Manu, 18 avril 2022, Châtellerault. 10km et semi-marathon Jean-Paul CARDINEAU

Site de la Manu, le lundi 18 avril à 09:30

semi-marathon et 10km Jean-Paul CARDINEAU. le lundi 18 avril 2022 départs 9h00 Inscription en ligne uniquement cliquez [ICI](https://www.semi-marathon-chatellerault86.com/inscription) pour vous inscrire

Inscription en ligne uniquement tarif 10 €

10 km et semi-marathon Jean-Paul CARDINEAU Site de la Manu 1 rue jean monnet Chatellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T09:30:00 2022-04-18T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Site de la Manu Adresse 1 rue jean monnet Chatellerault Ville Châtellerault lieuville Site de la Manu Châtellerault Departement Vienne

Site de la Manu Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

10km et semi-marathon Jean-Paul CARDINEAU Site de la Manu 2022-04-18 was last modified: by 10km et semi-marathon Jean-Paul CARDINEAU Site de la Manu Site de la Manu 18 avril 2022 Châtellerault Site de la Manu Châtellerault

Châtellerault Vienne