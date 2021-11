10km de Sées Sées, 11 décembre 2021, Sées.

10km de Sées Sées

2021-12-11 15:00:00 – 2021-12-11

Sées Orne

La samedi après-midi est réservé aux sportifs avec le retour des 10 et 5km à pied, sur un circuit semi-urbain, identique aux années précédentes. Les marcheurs pourront également se dégourdir les jambes en empruntant le même circuit à contresens pour encourager les coureurs.

Sont proposés : 10km, course de 5km (inscription sur le site Internet Timepulse) et marche de 5 km (inscription le jour-même)

Passe sanitaire obligatoire

La samedi après-midi est réservé aux sportifs avec le retour des 10 et 5km à pied, sur un circuit semi-urbain, identique aux années précédentes. Les marcheurs pourront également se dégourdir les jambes en empruntant le même circuit à contresens pour…

+33 6 86 42 42 93

La samedi après-midi est réservé aux sportifs avec le retour des 10 et 5km à pied, sur un circuit semi-urbain, identique aux années précédentes. Les marcheurs pourront également se dégourdir les jambes en empruntant le même circuit à contresens pour encourager les coureurs.

Sont proposés : 10km, course de 5km (inscription sur le site Internet Timepulse) et marche de 5 km (inscription le jour-même)

Passe sanitaire obligatoire

Sées

dernière mise à jour : 2021-11-19 par