10km de Lacq Lacq, 1 mai 2022, Lacq.

10km de Lacq Salle des fêtes de l’Agora Chemin des Lavoirs Lacq

2022-05-01 09:15:00 – 2022-05-01 12:00:00 Salle des fêtes de l’Agora Chemin des Lavoirs

Lacq Pyrénées-Atlantiques Lacq

A partir de 9h15 Course enfant. Circuit de 1km pour les moins de 11 ans et un circuit de 2 km pour les 12 à 15 ans. Chaque participant recevra une récompense.

10h Parcours de 10 km entièrement sur route bitumée, balisé à chaque kilomètre et fermé à la circulation. Le départ sera donné chemin de la cabane au Loup et après avoir parcouru 2 boucles du circuit, l’arrivée sera jugée à la salle des fêtes de Lacq.

A partir de 9h15 Course enfant. Circuit de 1km pour les moins de 11 ans et un circuit de 2 km pour les 12 à 15 ans. Chaque participant recevra une récompense.

10h Parcours de 10 km entièrement sur route bitumée, balisé à chaque kilomètre et fermé à la circulation. Le départ sera donné chemin de la cabane au Loup et après avoir parcouru 2 boucles du circuit, l’arrivée sera jugée à la salle des fêtes de Lacq.

+33 6 82 35 59 90

A partir de 9h15 Course enfant. Circuit de 1km pour les moins de 11 ans et un circuit de 2 km pour les 12 à 15 ans. Chaque participant recevra une récompense.

10h Parcours de 10 km entièrement sur route bitumée, balisé à chaque kilomètre et fermé à la circulation. Le départ sera donné chemin de la cabane au Loup et après avoir parcouru 2 boucles du circuit, l’arrivée sera jugée à la salle des fêtes de Lacq.

Pyrénées Chrono

Salle des fêtes de l’Agora Chemin des Lavoirs Lacq

dernière mise à jour : 2022-04-23 par