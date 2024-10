10KM DE BEHREN Behren-lès-Forbach Moselle

Behren-lès-Forbach

Behren-lès-Forbach

10KM DE BEHREN Behren-lès-Forbach, dimanche 13 octobre 2024.

10KM DE BEHREN

rue Robert Schuman Behren-lès-Forbach Moselle Dimanche

Et cette année, la course des 10KM de Behren s’associe à l’événement Octobre rose !

La traditionnelle course de 10 km aura lieu à 10h00 au départ du stade Aldo Carrozza, puis ce sera au tour de la marche rose de 5 km, organisée en partenariat avec Entr’aide Cancer.

Afin de montrer votre soutien à la lutte contre le cancer du sein, portez un accessoire rose pour la course et la marche

Inscriptions

• En mairie jusqu’au 10 octobre 17h

• Par courrier postal à l’adresse suivante (date limite d’envoi 8 octobre) Mairie de Behren Service des Sports Rue des Roses 57460 Behren-lès-Forbach

• Par courriel sport@ville-behren.fr (date limite d’envoi 10 octobre 12h)

ou sur place le jour j uniquement de 7h30 à 9h00.

Paiement Espèces ou chèque à l’ordre du Trésor public (uniquement sur place) ou paiement en ligne (si inscription en ligne).Tout public

10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 10:00:00

fin : 2024-10-13

rue Robert Schuman

Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est sport@ville-behren.fr

L’événement 10KM DE BEHREN Behren-lès-Forbach a été mis à jour le 2024-10-07 par FORBACH TOURISME

dimanche 13 octobre 2024 10KM DE BEHREN Behren-lès-Forbach 10KM DE BEHREN rue Robert Schuman Behren-lès-Forbach Moselle 2024-10-13 à 10:00:00 .Et cette année, la course des 10KM de Behren s'associe à l'événement Octobre rose ! La traditionnelle course de 10 km aura lieu à 10h00 au départ du stade Aldo Carrozza, puis ce sera au tour de la marche rose de 5 km, organisée en partenariat avec Entr'aide Cancer. Afin de montrer votre soutien à la lutte contre le cancer du sein, portez un accessoire rose pour la course et la marche Inscriptions • En mairie jusqu’au 10 octobre 17h • Par courrier postal à l’adresse suivante (date limite d’envoi 8 octobre) Mairie de Behren Service des Sports Rue des Roses 57460 Behren-lès-Forbach • Par courriel sport@ville-behren.fr (date limite d’envoi 10 octobre 12h) ou sur place le jour j uniquement de 7h30 à 9h00. Paiement Espèces ou chèque à l’ordre du Trésor public (uniquement sur place) ou paiement en ligne (si inscription en ligne).