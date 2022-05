10EMES RANDOS PATRIMOINE EN LIMOUXIN Limoux Limoux Catégories d’évènement: Aude

Limoux Aude Limoux EUR 5 Cette année, venez découvrir la vallée de l’Aude avec : Limoux, Pieusse et Alet-les-Bains.

Sept sentiers commentés qui selon les goûts de chacun vous amèneront au plus près de notre patrimoine.

Cette édition est dédiée à la mémoire de Philippe Leclercq, membre fondateur de cet événement. Accueil à Limoux :

• 7H15 Ouverture de l’événement devant l’Office de Tourisme (Parking voitures à Gamm Vert)

• 7H30 Inscription pour les 7 boucles (5 € l’inscription- réservation obligatoire avant le 13/05)- Boucle n°1 Limoux Ninaute ; Boucle n° 2 Limoux Vendémies ; Boucle n°3 Limoux Taïch ; Boucle n° 4 Pieusse ;Boucle n° 5 Alet-les Bains les falaises de Saint Adrien ; Boucle n° 6 Alet-les Bains intra-muros ;Boucle n° 7 Limoux « l’Histoire au fil des rues » • 7H45-9H30 Départ en voiture ou à pied pour les randonnées accompagnées

• 12 H : retour à Limoux (Parking voitures à Gamm Vert)

• 12H15 : Place de la république – Discours suivi du vin d’honneur offert par le syndicat des AOC Limoux

• Remise des cadeaux du terroir aux randonneurs – Animation musicale

• 13 H : Repas du Terroir sous les Halles. Après-midi à la Communauté de communes du Limouxin – Place Alcantara

• 15H30 -17H30 : Conférence « Le duel Léonce de Guiraud – Isaac Pereire, 1869 1870 : la vie politique sous le second empire dans la troisième circonscription de l’Aude » – réservation obligatoire

• Rétrospective des éditions précédentes

• Exposition des Archives Départementales « Charpentes et plafonds peints médiévaux en pays d’Aude » tourisme@cc-limouxin.fr +33 4 68 31 11 82 https://www.limouxin-tourisme.fr/ Limoux

