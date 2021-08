10ème Université d’été « Éthique, société et maladies neuro-évolutives » Espace Ethique IDF, 30 septembre 2021, Paris.

10ème Université d’été « Éthique, société et maladies neuro-évolutives »

du jeudi 30 septembre au vendredi 1 octobre à Espace Ethique IDF

Deux jours de conférences-débats sur les questions d’éthique et de société soulevées par les maladies neuro-évolutives : Alzheimer, Parkinson, maladie à corps de Lewy, dégénérescence fronto-temporale…, à destination des professionnels de santé et du médico-social, personnes malades, familles, bénévoles, associations, acteurs publics et socio-économiques, citoyens. Un rendez-vous pour réfléchir sur les pratiques, partager les expertises, faire un retour d’expérience et se projeter dans l’avenir. **jeudi 30 septembre :** * 08:45 Ouverture de l’Université d’été * 09:15 Grand entretien : De la biologie à la santé publique : spécificités et dénominateurs communs des maladies neuro-évolutives * 10:15 Valeurs démocratiques engagées en situation de crise * 11:10 Le sens des mots : confinement * 11:20 Table ronde : Respect des droits et accès aux soins en contexte de pandémie * 12:35 Carte blanche * 14:15 Forum : Ce que les soignants ont vécu au cours de la pandémie * 16:00 * 17:30 * Atelier : Mettre en place et faire vivre une démarche de réflexion éthique au plus près des pratiques **vendredi 1er octobre :** * 08:30 Comment décider et agir dans un contexte d’évolutivité rapide des connaissances ? * 09:15 Grand entretien : Accompagner jusqu’au terme de l’existence * 10:15 Tests, biomarqueurs, prélèvements… : vers une société du tout-biologique ? * 11:10 Le sens des mots : immunité * 11:20 Table ronde : Apprendre de la crise pour repenser l’accompagnement et pérenniser les acquis * 12:35 Carte blanche * 14:15 * 16:15 Forum : À domicile et en établissement, comment défendre les valeurs du soin en situation de crise ?

Avec la pandémie : d’autres approches, d’autres pratiques, d’autres manières de vivre

Espace Ethique IDF 1 Avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T08:45:00 2021-09-30T17:30:00;2021-10-01T08:30:00 2021-10-01T16:15:00