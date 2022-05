10ème Triathlon de Mesquer Quimiac Bôle de Merquel 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Bôle de Merquel 44420 Mesquer

Samedi 4 Juin : – 9h : Swimrun du Pays Blanc, championnat régional (4km de natation + 13 km de course à pied) Dimanche 5 Juin : – 10h30 : Triathlon XS individuel & relais – 12h15 : Triathlon Avenir 6/9 ans – 13h : Triathlon Avenir 10/11 ans – 16h : Triathlon S individuel.

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T16:00:00

