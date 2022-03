10EME SALON DES VINS ET TERROIRS DE LA GRANDE REGION Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

10EME SALON DES VINS ET TERROIRS DE LA GRANDE REGION Thionville, 19 mars 2022, Thionville. 10EME SALON DES VINS ET TERROIRS DE LA GRANDE REGION Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers Thionville

2022-03-19 11:00:00 – 2022-03-20 19:00:00 Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers

Thionville Moselle Thionville 25 exposants vous accueilleront, des viticulteurs de la Moselle, française (Toul, Moselle), Luxembourgeoise et Allemande. Invités : la Georgie. Les producteurs du terroir : bières, jus de fruits, sirops, huile d’olive de France, Crête et Grèce, Charcuterie, fromages, épices, confitures, miel, nougats et pâtes de fruits

Produits artisanaux,

Dédicace de livre et revue Azur et Or

Jolivalt Traiteur : buvette et restauration chaude (joue de boeuf à l’ancienne, coq au vin de Moselle, tête de veau aux 2 sauces, jarret braisé pommes de terre rôties – +33 3 82 88 15 07 Confrérie St Urbain

Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers Thionville

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers Ville Thionville lieuville Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

10EME SALON DES VINS ET TERROIRS DE LA GRANDE REGION Thionville 2022-03-19 was last modified: by 10EME SALON DES VINS ET TERROIRS DE LA GRANDE REGION Thionville Thionville 19 mars 2022 Moselle thionville

Thionville Moselle