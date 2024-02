10ÈME RUN AND BIKE DU MIRADOU Castelnau-le-Lez, dimanche 24 mars 2024.

10ÈME RUN AND BIKE DU MIRADOU Castelnau-le-Lez Hérault

Le Service des Sports de la Ville de Castelnau le Lez organise, avec le concours du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la dixième édition du Run and Bike du Miradou, le dimanche 24 mars.

Trois parcours en duo sur 15 km, 8 km et 3,5 km course jeunes de 10 à 14 ans -, ainsi qu’une course enfants de 7 à 9 ans en solo, 500 m à pied et 1,5 km VTT, sont au programme de cette matinée sportive.

C’est du Palais des Sports Jacques-Chaban Delmas, où de nombreuses animations sont par ailleurs prévues, que s’élanceront les concurrents.

Inscriptions sur joggingcastelnau34.com.

Il n’y aura pas d’inscriptions le jour de la course.

Horaires

9h20 course enfants découverte

9h50 3,5 km

10h20 15 km

10h20 8 km .

Début : 2024-03-24 09:00:00

fin : 2024-03-24 13:30:00

Palais des Sports Jacques-Chaban-Delmas

515 Avenue de la Monnaie

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie runandbikedumiradou@castelnau-le-lez.fr

L'événement 10ÈME RUN AND BIKE DU MIRADOU Castelnau-le-Lez