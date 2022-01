10ème Rencontre des chiens nordiques Preignac Preignac Catégories d’évènement: Gironde

2022-02-19 – 2022-02-20

Preignac Gironde EUR A vos agendas !!

La 10ème édition de la rencontre des chiens nordiques aura lieu les 19 & 20 février 2022 sur les terres de Bastor Lamontagne à Preignac. Informations auprès de l’association A.S.T.A. A vos agendas !!

La 10ème édition de la rencontre des chiens nordiques aura lieu les 19 & 20 février 2022 sur les terres de Bastor Lamontagne à Preignac. Informations auprès de l’association A.S.T.A. Association ASTA

