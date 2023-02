10ème Randonnée Nocturne : Lavault-Sainte-Anne et les Gorges du Cher Lavault-Sainte-Anne Catégories d’Évènement: Allier

Lavault-Sainte-Anne

10ème Randonnée Nocturne : Lavault-Sainte-Anne et les Gorges du Cher, 18 février 2023, Lavault-Sainte-Anne . 10ème Randonnée Nocturne : Lavault-Sainte-Anne et les Gorges du Cher Complexe de la Charité Lavault-Sainte-Anne Allier

2023-02-18 19:05:00 19:05:00 – 2023-02-18 Lavault-Sainte-Anne

Allier EUR Deux circuits proposés :

– 10 km : niveau moyen (passage par le tunnel des 100 marches)

– 6 km : niveau facile jeanpaul.mayer@orange.fr +33 6 23 87 87 80 Lavault-Sainte-Anne

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Lavault-Sainte-Anne Autres Lieu Lavault-Sainte-Anne Adresse Complexe de la Charité Lavault-Sainte-Anne Allier Ville Lavault-Sainte-Anne lieuville Lavault-Sainte-Anne Departement Allier

Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavault-sainte-anne /

10ème Randonnée Nocturne : Lavault-Sainte-Anne et les Gorges du Cher 2023-02-18 was last modified: by 10ème Randonnée Nocturne : Lavault-Sainte-Anne et les Gorges du Cher Lavault-Sainte-Anne 18 février 2023 Allier Complexe de la Charité Lavault-Sainte-Anne Allier Lavault-Sainte-Anne

Lavault-Sainte-Anne Allier