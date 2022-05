10ème Rando VTT et Pédestre Montmiral Montmiral Catégories d’évènement: Drôme

Montmiral

10ème Rando VTT et Pédestre Montmiral, 22 mai 2022, Montmiral. 10ème Rando VTT et Pédestre Montmiral

2022-05-22 – 2022-05-22

Montmiral Drôme Montmiral 10ème RANDO VTT/PÉDESTRE r nPour cette 10ème édition, 4 parcours VTT adaptés à tous les niveaux ainsi que 4 parcours pédestre de 6 à 22 km r npour découvrir ou redécouvrir la Drôme des collines… r n r nLe tout dans une ambiance familiale!! lescollines26750@hotmail.fr +33 7 61 88 58 89 Montmiral

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montmiral Autres Lieu Montmiral Adresse Ville Montmiral lieuville Montmiral Departement Drôme

Montmiral Montmiral Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmiral/

10ème Rando VTT et Pédestre Montmiral 2022-05-22 was last modified: by 10ème Rando VTT et Pédestre Montmiral Montmiral 22 mai 2022 Drôme Montmiral

Montmiral Drôme