10ème Prix d’ouverture UFOLEP 64 Denguin, 13 mars 2022, Denguin. 10ème Prix d’ouverture UFOLEP 64 Denguin

2022-03-13 12:00:00 – 2022-03-13

Denguin Pyrénées-Atlantiques Denguin Pyrénées-Atlantiques EUR 7 7 1 catégorie Départ: 15h30, Tours: 22 , Distance: 77 Km

2 catégorie Départ: 15h30, Tours: 20 , Distance: 70 Km

3 catégorie Départ: 13h30, Tours: 18, Distance: 63 Km

4 catégorie (GS) Départ: 13h30, Tours: 15 , Distance: 52,5 Km

Retrait des dossards: Foyer en face de la mairie

Circuit 3.5 km – Plat

Jeunes masculins et féminines 13/14 ans : Tours 7 / 24,5Km

Jeunes féminines 15/16 ans : Tours 12/ 42Km

Denguin

