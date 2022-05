10ème Printemps des poètes Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trébeurden

10ème Printemps des poètes Trébeurden, 10 juin 2022, Trébeurden. 10ème Printemps des poètes Rue du Port CCAS – Maison de vacances Trébeurden

2022-06-10 20:30:00 – 2022-06-10 22:30:00 Rue du Port CCAS – Maison de vacances

Trébeurden Côtes d’Armor Après 2 ans d’absence en séance publique, le Printemps des Poètes à Trébeurden revient (label national).

Lecture à voix haute. 3 musiciens.

Les auteurs du Trégor diront L’éphémère aux côtés de Lamartine, Barbara Pravi, Guillevic, Brassens, de Nerval, Brel, Supervielle, Margaret Atwood, Michel Baglin et Ronsard. alauda.creation@gmail.com Après 2 ans d’absence en séance publique, le Printemps des Poètes à Trébeurden revient (label national).

Lecture à voix haute. 3 musiciens.

Les auteurs du Trégor diront L’éphémère aux côtés de Lamartine, Barbara Pravi, Guillevic, Brassens, de Nerval, Brel, Supervielle, Margaret Atwood, Michel Baglin et Ronsard. Rue du Port CCAS – Maison de vacances Trébeurden

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trébeurden Autres Lieu Trébeurden Adresse Rue du Port CCAS - Maison de vacances Ville Trébeurden lieuville Rue du Port CCAS - Maison de vacances Trébeurden Departement Côtes d’Armor

Trébeurden Trébeurden Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trebeurden/

10ème Printemps des poètes Trébeurden 2022-06-10 was last modified: by 10ème Printemps des poètes Trébeurden Trébeurden 10 juin 2022 Côtes-d’Armor Trébeurden

Trébeurden Côtes d’Armor