10ème Parcours du coeur Montardon Montardon Catégories d’évènement: Montardon

Pyrénées-Atlantiques

10ème Parcours du coeur Montardon, 16 avril 2022, Montardon. 10ème Parcours du coeur Montardon

2022-04-16 09:00:00 – 2022-04-16

Montardon Pyrénées-Atlantiques Montardon EUR 3 3 Journée de prévention santé.

Sensibilisation aux gestes qui sauvent, course à pieds, marche, VTT, badminton.

Course à pieds (10km- dénivelé 250m). 9h30 : inscription. 10h : départ.

Badminton : 10h/13h.

Marche (4 km/9 km/ 11 km). 14h : inscription. 14h30 : départ.

Montardon

dernière mise à jour : 2022-03-28 par AaDT Béarn – Pays Basque (64)

