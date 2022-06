10ème Nuit du Court Métrage en Haute Provence Manosque Manosque Catégories d’évènement: 04100

Manosque

10ème Nuit du Court Métrage en Haute Provence Parc de Drouille Allée Alphonse Daudet Manosque

2022-08-06 20:00:00 – 2022-08-06 00:00:00 Parc de Drouille Allée Alphonse Daudet

Manosque 04100 Rencontres, débats, animations, le rendez vous des amateurs et professionnels du cinéma. cgcinepays@gmail.com +33 6 44 73 81 15 Parc de Drouille Allée Alphonse Daudet Manosque

