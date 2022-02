10ème marche gourmande Hausgauen Hausgauen Catégories d’évènement: Hausgauen

Haut-Rhin

10ème marche gourmande Hausgauen, 12 juin 2022, Hausgauen. 10ème marche gourmande Hausgauen

2022-06-12 10:00:00 – 2022-06-12 14:00:00

Hausgauen Haut-Rhin Hausgauen EUR Pour notre 10ème marche gourmande, nous allons parcourir des endroits merveilleux dans un écrin de verdure ; chapelle St-Brice, chapelle Ste-Odile, moulin de Hundsbach… en toute décontraction, sans stress et dans la bonne humeur. Venez en famille, seul ou entre amis, sur un parcours jalonné de 6 étapes gourmandes, de l’apéritif au déssert! Nous informons les participants que la marche aura lieu par tous temps. Nombre de participants limité : envoyer le bon de réservation (à télécharger ci-dessous) accompagné de votre règlement +33 6 08 80 39 02 Pour notre 10ème marche gourmande, nous allons parcourir des endroits merveilleux dans un écrin de verdure ; chapelle St-Brice, chapelle Ste-Odile, moulin de Hundsbach… en toute décontraction, sans stress et dans la bonne humeur. Venez en famille, seul ou entre amis, sur un parcours jalonné de 6 étapes gourmandes, de l’apéritif au déssert! Nous informons les participants que la marche aura lieu par tous temps. Hausgauen

dernière mise à jour : 2022-02-24 par Office de tourisme du Sundgau

Détails Catégories d’évènement: Hausgauen, Haut-Rhin Autres Lieu Hausgauen Adresse Ville Hausgauen lieuville Hausgauen Departement Haut-Rhin

Hausgauen Hausgauen Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hausgauen/

10ème marche gourmande Hausgauen 2022-06-12 was last modified: by 10ème marche gourmande Hausgauen Hausgauen 12 juin 2022 Hausgauen Haut-Rhin

Hausgauen Haut-Rhin