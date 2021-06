Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire, Saint-Pal-de-Mons 10ème marché aux paniers Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons

10ème marché aux paniers Saint-Pal-de-Mons, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Saint-Pal-de-Mons. 10ème marché aux paniers 2021-10-09 – 2021-10-10 Salles communales et centre bourg Place de l’Eglise

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons La 10éme édition du marché aux paniers de Saint Pal de Mons aura lieu le samedi 9 octobre de 10h à 18h et le dimanche 10 octobre de 9h à 18h.

Site de l’association Brin d’Osier : https://association-brin-d-osier.webnode.fr. +33 4 71 75 06 60 La 10éme édition du marché aux paniers de Saint Pal de Mons aura lieu le samedi 9 octobre de 10h à 18h et le dimanche 10 octobre de 9h à 18h.

Site de l’association Brin d’Osier : https://association-brin-d-osier.webnode.fr. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Mons Autres Lieu Saint-Pal-de-Mons Adresse Salles communales et centre bourg Place de l'Eglise Ville Saint-Pal-de-Mons lieuville 45.24595#4.27438