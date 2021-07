Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains 10ème Fête provençale – Alliance de la Truffe et de l’Olive Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains

10ème Fête provençale – Alliance de la Truffe et de l’Olive Gréoux-les-Bains, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Gréoux-les-Bains. 10ème Fête provençale – Alliance de la Truffe et de l’Olive 2021-07-09 10:00:00 – 2021-07-11 18:00:00 Parc Morelon – Centre village 387 Avenue des Alpes

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence Fête traditionnelle destinée à faire connaitre et valoriser, les traditions, la langue, les costumes, les métiers, les savoir-faire, les œuvres artistiques et littéraires de la Provence. Retrouvez un baléti, un marché et de nombreuses animations. festigreoux@orange.fr +33 6 84 12 82 40 dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Gréoux-les-Bains Adresse Parc Morelon - Centre village 387 Avenue des Alpes Ville Gréoux-les-Bains lieuville 43.75621#5.88655