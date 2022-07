10ème FETE DE L’ALTO – EXPOSITIONS Lasalle Lasalle Catégories d’évènement: Gard

Lasalle

10ème FETE DE L’ALTO – EXPOSITIONS Lasalle, 20 août 2022, Lasalle. 10ème FETE DE L’ALTO – EXPOSITIONS

CENTRE DU VILLAGE TEMPLE Lasalle Gard Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes TEMPLE CENTRE DU VILLAGE

2022-08-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-27 17:00:00 17:00:00

TEMPLE CENTRE DU VILLAGE

Lasalle

Gard Lasalle VERNISSAGE le 20 août à 11h30 au Temple : 2 expositions présentées : « Tisser des liens de soie » en collaboration avec l’University of Maine (USA) et « l’oeil du dragon » par l’artiste Pierre Norman GRANIER. mhb.vivalto30@orange.fr +33 6 76 21 32 20 https://vivaltoencevennes.jimdofree.com/ TEMPLE CENTRE DU VILLAGE Lasalle

dernière mise à jour : 2022-07-07 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

Détails Catégories d’évènement: Gard, Lasalle Autres Lieu Lasalle Adresse Lasalle Gard Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes TEMPLE CENTRE DU VILLAGE Ville Lasalle lieuville TEMPLE CENTRE DU VILLAGE Lasalle Departement Gard

Lasalle Lasalle Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lasalle/

10ème FETE DE L’ALTO – EXPOSITIONS Lasalle 2022-08-20 was last modified: by 10ème FETE DE L’ALTO – EXPOSITIONS Lasalle Lasalle 20 août 2022 CENTRE DU VILLAGE TEMPLE Lasalle Gard Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

Lasalle Gard