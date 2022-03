10ème Festival Le Temps Suspendu Saint-Benoît-du-Sault, 25 juillet 2022, Saint-Benoît-du-Sault.

10ème Festival Le Temps Suspendu Saint-Benoît-du-Sault

2022-07-25 – 2022-08-02

Saint-Benoît-du-Sault Indre

Des concerts, des conférences en musique, des ateliers, autant de rencontres avec le public, soit de nombreuses personnes curieuses de découvrir instruments classiques ou étranges, programmes inédits, véritables cocktails musicaux d’œuvres maîtresses et de raretés ayant satisfait mélomanes et néophytes ; voilà ce qui compose Le Temps Suspendu qui est plus qu’un nouveau festival de musique baroque… C’est un laboratoire où chanteurs et musiciens concoctent des programmes originaux, en-dehors de leurs habitudes… Empruntant de nouveaux sentiers, ils suspendront à nouveau le temps pour une semaine de liberté et de création. Surprise et humour seront encore au programme toujours avec ce bonheur qui signe nos rencontres réunissant convivialité et exigence artistique.

Le Temps Suspendu propose son festival de musique baroque à Saint-Benoit-du-Sault et dans les communes environnantes.

Cette année encore la programmation et les concerts se dérouleront sur deux périodes : la première cet été (avec certains concerts en plein air) et la seconde au mois d’octobre.

contact@letempssuspendu.fr +33 7 82 50 55 59 http://www.letempssuspendu.fr/

Saint-Benoît-du-Sault

